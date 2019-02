Ubriaco, ferisce e manda all'ospedale un poliziotto. Sedato dopo l'aggressione

Il parapiglia è cominciato in zona Bassanello, per proseguire in questura e culminare all'ospedale cittadino con una denuncia e un ricovero.

Il controllo

Alla base della vicenda ci sarebbe qualche bicchiere di troppo consumato dal trentunenne tunisino insieme ad alcuni connazionali lunedì sera. Alle 20.40 li hanno notati gli agenti del Reparto prevenzione crimine in via Decorati al Valor Civile, poco distante dallo stabilimento PadovaNuoto. Anche se visibilmente alticci, all'arrivo della pattuglia gli stranieri sono riusciti a fuggire tranne il trentunenne che, portato in questura, ha perso il controllo: rifiutando l'identificazione, si è scagliato urlando contro gli agenti, ferendone uno.

Il ricovero

In preda a un apparente delirio è stato trasferito al pronto soccorso dove è stata necessaria la sedazione con conseguente ricovero. Anche i poliziotto si è fatto medicare, rimediando una prognosi di una settimana. Nel frattempo il tunisino, una volta identificato, è stato denunciato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.