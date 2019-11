Revenge porn e molestie dopo la rottura: invia i video hot dell'ex alla nuova fidanzata

Una storia d'amore arrivata al capolinea e una donna che non si rassegna. E poi messaggi, sempre più insistenti, fino alle minacce e ad alcuni video espliciti diffusi sul web.

I protagonisti

Deve rispondere di revenge porn (la diffusione illecita di materiale a sfondo sessuale), minacce e molestie oltre che di diffamazione F.D., 40enne di Camposampiero. A concretizzare nei suoi confronti il quadro indiziario che ha portato alla denuncia sono stati i carabinieri di Camposampiero, a cui la vittima si è rivolta in cerca di aiuto. Le mire della padovana si erano infatti riversate su un 48enne residente a Mirano con cui aveva avuto una relazione. A troncare il rapporto era stato l'uomo, con una decisione che l'ormai ex compagna non ha però mai digerito.

Dall'amore all'ossessione

Quando le telefonate e i messaggi per convincerlo a tornare sui suoi passi si sono rivelati inutili, hanno lasciato il posto a vere e proprie molestie. Scoperto che l'ex fidanzato aveva una nuova frequentazione, la 40enne ha deciso di vendicarsi utilizzando alcuni video che ritraevano l'uomo in atteggiamenti a sfondo sessuale. Ha caricato i filmati su internet, inviandoli a diversi conoscenti e anche alla nuova compagna del 48enne.

La perquisizione

A quel punto la vittima si è rivolta ai carabinieri fornendo loro le prove delle molestie. Prove che hanno trovato ulteriori riscontri nel corso delle indagini e, informata la procura, hanno portato all'emissione di un ordine di perquisizione. Lunedì i militari si sono quindi presentati a casa della donna, sequestrando due cellulari e un pc portatile in cui erano contenute le immagini incriminate. Al termine delle operazioni F.D. è stata quindi denunciata in attesa degli ulteriori strascichi del caso.