Familiari denunciati: in auto con una bimba e un borsone di vestiti rubati

Avrebbero razziato il negozi Okaïdi del centro commerciale Ipercity di Albignasego, procurandosi diversi abitini per una bimba di appena un anno. Questo il sospetto degli inquirenti della questura, che domenica hanno denunciato quattro persone di origine nomade.

Il controllo

Se davvero siano gli autori materiali del furto lo confermeranno le indagini. Al momento i quattro adulti, trovati in possesso della merce rubata, devono rispondere di ricettazione. Li hanno notati alle 14.40 di domenica fermi a bordo di un'auto in via Giordano Bruno. Nel veicolo c'erano la 48enne P.N. e tre giovani, i due maschi D.C.D. di 30 anni e D.C.M. di 28 oltre alla 24enne D.C.N. Con loro anche una bimba di un anno. Nati rispettivamente a Bolzano, Udine e Milano, da qualche tempo vivono tutti a Mestre.

Le denunce

Controllando il portabagagli gli agenti hanno trovato un voluminoso borsone zeppo di indumenti da bambina, della taglia della piccola a bordo. Merce nuova, che si è scoperto essere stata rubata al negozio Okaïdi. Al momento non c'è prova del fatto che i quattro adulti siano gli autori materiali del furto, ma non avendo saputo spiegare come ne fossero entrati in possesso sono stati tutti denunciati per ricettazione. In questo modo le indagini potranno proseguire. Gli abitini, del valore di 89 euro, sono stati sequestrati in attesa della restituzione.