Merce sospetta sull'auto rubata: fermato alla guida, non aveva mai preso la patente

Non solo l'automobile su cui viaggiava era stata rubata pochi giorni fa. Nel bagagliaio aveva anche un costoso attrezzo dalla dubbia provenienza, senza contare che l'uomo al volante non aveva mai conseguito la patente.

Raffica di irregolarità

É la serie di scoperte fatte dai carabinieri di Cittadella in servizio la notte tra giovedì e venerdì lungo la strada regionale 53 "Postumia". Alle 3.20 hanno intercettato e fermato una Fiat Multipla guidata da un 50enne di origine romena, in Italia senza fissa dimora. Alla richiesta dei documenti si è scoperta la prima irregolarità: l'uomo non ha potuto esibire la patente perché non l'aveva mai conseguita. Vista la gravità del fatto è scattato un controllo della vettura. Una rapida verifica nel database ha dimostrato che ne era stato denunciato il furto, risalente a domenica notte e consumato a Fontaniva. Ad aggravare la situazione dell'uomo è stato il ritrovamento nel bagagliaio di un soffiatore per rimuovere foglie e detriti dalle strade. Un attrezzo di cui, come per l'auto, il 50enne non ha saputo spiegare la provenienza. Il sospetto è che anch'esso sia stato rubato, perciò nei confronti di I.M., che ha diversi precedenti, è scattata una denuncia per ricettazione.