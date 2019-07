Fuggono con l'auto rubata ignorando l'alt dei carabinieri: denunciati dopo essere usciti di strada

L'alt, la fuga, l'inseguimento, l'uscita di strada. E l'esito scontato: i moldavi C.I., C.V. e G.G., rispettivamente di 19, 20 e 22 anni e senza fissa dimora, sono stati denunciati dai carabinieri di Piove di Sacco per ricettazione e furto in concorso.

I fatti

È successo nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio proprio a Piove di Sacco: tutto ha inizio in via Roma, quando i tre giovani (a bordo di una Hyundai Matrix poi risultata rubata domenica 28 aun 57 di Campolongo Maggiore) ignorano l'alt intimato dai carabinieri per un controllo e provano a dileguarsi a tutto gas. L'inseguimento si interrompe poco dopo con l'uscita di strada dei fuggiaschi: uno dei tre viene subito fermati dai militari dell'Arma, mentre gli altri due vengono bloccati nel giro di pochi istanti dagli uomini del Norm. Ed è bastato poi aprire il bagagliaio della macchina rubata per trovare attrezzi da scasso, un tagliaerba, una bici elettrica, un'autoradio e un navigatore: parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari