Passeggia nel parco e trova la sua bicicletta rubata: in sella però c'è un altra persona

É tornato nel punto della città tra i più tristemente celebri per il racket delle biciclette rubate e ha dato fondo ai suoi sospetti. Un'accortezza che ha permesso a un uomo tunisino di riavere la due ruote che gli era stata rubata.

Traffico illecito

É sabato quando il nordafricano, che vive a Padova, scopre la sparizione della sua mountain bike. Difficile credere che non si fosse trattato di un furto, tanto che l'uomo ha deciso di mettersi alla ricerca del mezzo, andando proprio nelle zone della città dove più spesso si possono comprare per poche decine di euro dei velocipedi rubati. Un vero e proprio racket, fondato su furti a ripetizione e un commercio clandestino che trova linfa soprattutto tra giovani e studenti che non possono permettersi biciclette costose.

L'incontro

Domenica pomeriggio il tunisino ha puntato sui giardini dell'Arena, che prima delle recenti riqualificazioni erano il centro nevralgico del traffico di due ruote. Ha cominciato a scrutare tutte quelle che vedeva fino a quando gli occhi gli si sono posati su quella che senza dubbio era la sua mountain bike. In sella c'era però un giovane africano e la vittima ha perciò chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile che ha intercettato e bloccato il ragazzo sulla bici rubata. Lo hanno identificato nel 28enne senegalese S.M., pregiudicato senza fissa dimora, denunciandolo per ricettazione. Il giovane infatti non ha saputo dimostrare che quella bicicletta gli appartenesse, pertanto il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario e si indaga ora per capire se il senegalese sia stato anche l'autore materiale del furto.