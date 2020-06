Dalla ditta sparisce... l'ufficio: ritrovato nel capannone di un anziano

Restano da chiarire responsabilità e circostanze legate alla sparizione del container adibito a ufficio di proprietà di una ditta di Pernumia, scomparso e ritrovato a Galzignano.

La denuncia

Le indagini sono cominciate a fine maggio, quando il proprietario dell'azienda di Pernumia si è recato dai carabinieri. L'uomo ha sporto una querela a carico di ignoti per il furto del box, sparito il giorno 25 mentre si trovava all'interno di un cantiere di Arre dove veniva usato come base per conservare documenti e pratiche. Gli accertamenti hanno man mano allargato il proprio raggio d'azione, fino ad approdare a Galzignano Terme. Lì, all'interno di un capannone di proprietà di un 82enne del luogo, giaceva il container. In attesa di accertare le responsabilità circa il furto, il manufatto è finito sotto sequestro e l'anziano è stato denunciato per ricettazione.