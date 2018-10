Rubano circa 500 euro di rame ma vengono fermati dai carabinieri: denunciati due uomini

L'"oro rosso" continua ad attirare i malviventi. Per i quali non sempre fila tutto liscio: due rumeni di 31 e 21 anni sono stati denunciati per ricettazione.

Il furto

La denuncia è stata notificata nella mattinata di sabato, ma il tutto è avvenuto la notte precedente a Loreggia: i due uomini avevano rubato delle bobine di rame ma sono stati fermati a bordo di una Ford Focus dai carabinieri del nucleo radiomobile di Cittadella. Stando a una prima stima il valore delle bobine di rame rubate si aggira intorno ai 460 euro.