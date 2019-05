"Oro rosso" in quantità: in casa nascondeva oltre 20 chili di rame

Lo nascondeva in casa, come se niente fosse: Z.M., 30enne di Rubano, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per ricettazione. Motivo: possesso di un ingente quantitativo di rame.

I fatti

Per la precisione 23 chili. E non suo: i militari dell'Arma, infatti, hanno appurato che si tratta di rame rubato in occasione di un furto ai danni della ditta "Zf Padova" di Caselle di Selvazzano Dentro. Ed è scattata l'inevitabile denuncia.