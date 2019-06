Oro spacciato in strada come droga: cliente scoperto con il gruzzolo di gioielli rubati

Due uomini in un vicolo vicino alla stazione. Una mossa fugace, qualche banconota e un sacchettino subito infilati in tasca. Gli ingredienti base della compravendita di droga, invece si trattava di tutt'altro.

L'avvistamento

Lo hanno scoperto i carabinieri che giovedì pomeriggio erano impegnati in un servizio contro lo spaccio. Passando per via Donghi notano una coppia di stranieri, un africano e un asiatico. Il primo riceve del denaro e passa all'altro una bustina: scatta il controllo. L'africano riesce a scappare ma sul posto rimane U.K., 26enne bengalese.

I gioielli rubati

Quando gli fanno vuotare le tasche pensando di trovare qualche grammo di droga arriva la sorpresa: il sacchetto contiene dei gioielli. Il giovane spiega di averli comprati dall'altro in cambio di 35 euro pensando fossero bigiotteria. Già da un primo esame emerge però che era stato particolarmente fortunato perché una collana, un pendente e un anello erano invece monili autentici del valore di circa 200 euro. Tutta merce rubata peraltro, costata al bengalese una denuncia per ricettazione. I gioielli sono stati sequestrati per tentare di risalire ai legittimi proprietari.