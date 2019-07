Nascosti nel furgone carico di merce rubata: nuovi guai per i nomadi recidivi

Quando li hanno notati lungo corso Primo Maggio, gli agenti hanno subito sospettato che i due volti noti dentro al furgone fossero tornati a mettere in atto la pessima abitudine di rubare e rivendere metalli di scarto. Il dubbio ha ben presto trovato conferma, accompagnato però da una serie di altre irregolarità.

La fuga

Il controllo è scattato alle 12.30 di martedì, quando una pattuglia della polizia stradale ha intercettato un Fiat Doblò lungo la tangenziale a Sud del capoluogo. Dall'esterno, sui sedili, si vedevano due uomini già denunciati più volte per furto. Sospettando l'ennesimo colpo hanno cercato di fermare il mezzo, ma il guidatore ha dato gas e imboccato a forte velocità via Bembo per tentare di scappare.

Raffica di irregolarità

Tentativo fallito, perché il furgone è stato bloccato poco dopo. Aprendo il cassone sono iniziate le sorprese. Non solo era stipato di grandi lamine di ferro, ma appollaiati sopra al metallo c'erano altri due uomini. Una condotta pericolosa oltre che illecita, dal momento che il furgone era omologato per due persone. Interrogati su dove avessero preso il ferro, nessuno ha saputo dare una risposta sensata e tutti si sono visti denunciare per ricettazione, in attesa di capire da dove proviene il materiale rubato. L'uomo alla guida è stato denunciato anche guida senza patente, reato che aveva già commesso più volte.