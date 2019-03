Fermati per un controllo, il cellulare li incastra: era stato rubato a una donna

La coppia di uomini africani è stata intercettata a Mestrino, la donna è invece incappata in un posto di blocco a Cartura.

Cellulare rubato

A mettere nei guai due senegalesi residenti nel padovano è stato il telefono cellulare che avevano addosso quando i carabinieri di Mestrino li hanno fermati per un controllo in strada. A.T. e A.R., 34 e 31 anni, stavano usando uno smartphone su cui i militari hanno fatto una rapida verifica scoprendo che risultava rubato a una sessantasettenne di Rubano nel 2017. Incapaci di spiegare dove lo avessero preso, entrambi sono stati denunciati per ricettazione mentre il telefonino è stato sequestrato.

Coltello in auto

Sono stati invece i colleghi del Nucleo radiomobile di Abano Terme a fermare l'automobile su cui viaggiava una ventiseienne di Solesino. Il posto di blocco a Cartura ha portato a controllare l'interno dell'abitacolo, dove è stato trovato un coltello a serramanico. La donna, che ha già dei precedenti, non ha potuto dare una motivazione convincente sul perché avesse l'arma nel cruscotto, che è stata sequestrata mentre lei veniva denunciata per porto abusivo.