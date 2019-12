Il mistero delle tessere: 25enne scoperto con gli abbonamenti rubati a una padovana

Che abbia rubato lui stesso gli abbonamenti BusItalia di una donna, o che li abbia ricevuti da qualcuno, resta da chiarire cosa dovesse fare il 25enne K.A. con quelle tessere intestate a un'altra persona e che gli sono valse una denuncia.

Il controllo in strada

La notte tra lunedì e martedì il giovane libico, pregiudicato e senza fissa dimora, è incappato in un controllo dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova lungo corso del Popolo. Volto noto ai militari per gli espedienti con cui si guadagna da vivere, il nordafricano è stato perquisito. Vuotate le tasche ha dovuto consegnare due tessere abbonamento al servizio di trasporto pubblico BusItalia Veneto, che erano però intestate a una 51enne di Rovolon. Un dettaglio immediatamente saltato agli occhi dei carabinieri, che con un breve controllo in banca dati hanno accertato che quei documenti, uno dei quali era scaduto, fossero rubati. La padovana aveva infatti sporto querela il 13 dicembre denunciandone il furto.

Le accuse

Nei confronti di K.A. si è quindi concretizzata una denuncia per ricettazione, a cui si è poi aggiunta l'accusa di porto abusivo perché aveva con sé anche una voluminosa forbice da venti centimetri. Uno strumento che non ha saputo spiegare a cosa gli servisse, così come per i due abbonamenti del bus. Mentre il giovane veniva portato in caserma e denunciato, tutto il materiale è stato sequestrato. Si indaga ora per capire se il libico sia anche l'autore materiale del furto avvenuto a Rovolon o se abbia ottenuto le tessere rubate dopo vari passaggi di mano.