Viaggia su un motorino rubato a un padovano: durante il controllo spunta un coltello

Ha fatto tappa nel cuore della notte in piazzale Stazione, in sella a una Vespa. Una presenza che ha insospettito i carabinieri, spingendoli a verificare l'origine del motorino che ben presto si è rivelato essere provento di furto.

Il controllo

I guai per B.A., 22enne tunisino noto alle forze dell'ordine, sono cominciati la notte tra mercoledì e giovedì quando i militari del Nucleo radiomobile lo hanno fermato davanti allo scalo ferroviario del capoluogo. Cosa facesse lì a quell'ora è attualmente al vaglio, ma a insospettire i carabinieri è stato il mezzo su cui il nordafricano stava viaggiando. Una Vespa Piaggio che il giovane, senza fissa dimora, non ha saputo dimostrare fosse di sua proprietà. É bastato infatti un rapido controllo per scoprire che il legittimo proprietario era un 53enne di Saccolongo, a cui il motorino era stato rubato l'8 novembre ad Abano Terme. A peggiorare la situazione del 22enne è stato il ritrovamento di un coltello a serramanico che aveva addosso, anche questo senza apparente motivo.

Le accuse

Mentre B.A. veniva portato in caserma e identificato, la Vespa e il coltello sono stati sequestrati. La prima, rintracciato il proprietario, è subito stata restituita mente il nordafricano è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi. Si indaga ora per risalire all'autore materiale del furto.

Controlli in zona

La zona della stazione nelle ultime ore è stata oggetto di un servizio straordinario anche da parte della questura, che schierato agenti della Squadra volante ed equipaggi del Reparto prevenzione crimine. I poliziotti si sono concentrati sulle aree limitrofe al piazzale, sottoponendo a controllo oltre 70 persone e una ventina di veicoli. Occhi puntati in particolare sul fast food Kfc lungo il boulevard, che quotidianamente deve fare i conti con l'indesiderato viavai di pusher e accattoni che affollano la via.