Sulla berlina rubata con un coltello: il controllo fa scoprire il furto d'auto

Un sospetto confermato da una verifica istantanea e un oggetto pericoloso trasportato senza motivo. Sono costati una duplice denuncia al 43enne M.A. la Volvo S60 su cui viaggiava e il coltello che aveva nell'abitacolo.

Il posto di blocco

A intercettarlo nella tarda serata di giovedì lungo via Livorno nel quartiere Sacra Famiglia sono stati gli uomini del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Padova in servizio di pattuglia. Alla vista della berlina hanno alzato la paletta, poiché il furto di un'auto dello stesso modello era stato denunciato pochi giorni prima. I militari non sbagliavano: con un rapido confronto hanno scoperto che il veicolo rubato a Padova all'inizio del mese era proprio quello che si trovavano davanti. E il proprietario non era certo il 43enne moldavo, che bazzica la città senza fissa dimora.

Le accuse

Accusato di ricettazione, la sua situazione è ulteriormente peggiorata quando gli è stato trovato addosso un coltello a serramanico che non ha saputo spiegare a cosa gli servisse ed è pertanto stato sequestrato. Al primo capo d'accusa si è dunque aggiunto anche quello di possesso ingiustificato, che insieme gli sono valsi una duplice denuncia. Al termine delle operazioni la Volvo è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Restano aperte le indagini circa l'autore materiale del furto.