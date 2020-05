Durante lo sgombero spuntano un'arma e indumenti rubati: denunciato un minorenne

Durante le operazioni di sgombero alcuni oggetti hanno spinto i tecnici comunali ad allertare i carabinieri che hanno infine denunciato un minorenne.

Il sequestro

Il giovane, 17enne di origine marocchina, viveva in un'abitazione di Mestrino sottoposta a sgombero il 20 maggio. Durante le operazioni eseguite dal personale del Comune è stata scoperta una pistola priva del tappo rosso, appartenente al ragazzo. Per questo è stato richiesto l'intervento dei militari che hanno appurato come si trattasse di una Glock utilizzata per il softair. Una riproduzione dunque, ma completa di caricatore e privata del tappo rosso obbligatorio per legge per rendere riconoscibili le armi giocattolo. Oltre alla pistola sono stati scoperti e sequestrati un paio di scarpe e uno zaino risultati rubati, anch'essi nella disponibilità del ragazzo. Incapace di giustificare il possesso di quegli oggetti, il 17enne è quindi stato denunciato per ricettazione.