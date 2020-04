Verifiche anti Covid nella Bassa: rifiutano il test sulla droga, scattano denunce e multe

I controlli sugli spostamenti in materia di Coronavirus hanno portato nella Bassa Padovana a due denunce, tre segnalazioni per consumo di droga e due multe tra venerdì e sabato.

Verifiche anti droga

A formalizzare i provvedimenti sono stati i carabinieri delle stazioni afferenti alla compagnia di Este. A Casale di Scodosia è stato denunciato il 28enne marocchino K.M. di Montagnana, fermato a bordo della sua auto. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi al test tossicologico per rilevare la presenza di droga nel suo organismo, finendo accusato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Avendo con sè una bustina con 6 grammi di marijuana è anche stato segnalato alla prefettura come assuntore. Analoga denuncia ha colpito anche il 25enne C.E. di Este che, fermato da una pattuglia del Norm nella cittadina, non ha voluto essere sottoposto al test per l'utilizzo degli stupefacenti. Sempre a Este altri due giovani sono finiti iscritti nei registri del prefetto perché scoperti con addosso modiche quantità di droga per uso personale. Si tratta di una 26enne di Borgo Veneto che aveva mezzo grammo di eroina e di un 22enne di Solesino con 1,55 grammi di marijuana.

Fuori casa su un mezzo non assicurato

A Solesino sono invece stati multati padre e figlio, entrambi di Villa Estense. I due si trovavano a bordo di un ciclomotore senza l'assicurazione e la carta di circolazione, valse una sanzione al più anziano, proprietario del veicolo, nonché il sequestro del mezzo. Entrambi hanno poi ricevuto una multa per non aver rispettato le norme anti contagio, in quanto si trovavano fuori dal comune di residenza senza una valida ragione.