Rissa al bar del paese tra uomini e ragazzi: nessuno si salva dalla denuncia

Qualche bicchiere di troppo, una parola storta e le manate che volano. É durata pochi minuti la rissa scoppiata mercoledì sera a San Pietro in Gu, ma ha catalizzato l'attenzione di tutti i presenti.

La zuffa

Tutto è cominciato al bar GrifOne di via don Sturzo, dove per puro caso si sono trovati due uomini e alcuni ragazzi più giovani. A tarda sera fra i due gruppi la tensione è salita fino ad arrivare alle mani, complice anche l'alcol. Un 45enne e un 55enne si sono scontrati con due 25enni a suon di insulti, grida, spinte e ceffoni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, a litigio sedato, hanno identificato i quattro partecipanti alla zuffa. Due di loro sono anche rimasti leggermente feriti alle braccia. Il 55enne B.M. di Quinto Vicentino, il 45enne C.C. di San Pietro in Gu, il compaesano 25enne Z.E. e il marocchino di San Giorgio delle Pertiche E.A. sono stati tutti denunciati per rissa.