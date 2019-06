Scoppia la rissa in strada, i residenti allarmati chiamano i carabinieri nel cuore della notte

Grida sempre più forti, spintoni. Un gruppo di persone si affronta in strada in piena notte. Svegliati di soprassalto e temendo che la situazione degenerasse alcuni residenti di via Tiziano Aspetti hanno chiesto l'intervento del 112.

La rissa

Le telefonate segnalavano la presenza di alcuni uomini nella zona davanti al Bingo Arcobaleno, all'altezza della galleria San Carlo nell'omonimo rione. Alle 3.30 di martedì quattro o cinque persone, pare tutte di origine straniera, hanno dato inizio a quella che in pochi minuti si è trasformata in una rissa. Nella quiete della notte le loro urla si percepivano distintamente dentro gli appartamenti vicini.

La denuncia

Quando i carabinieri del Nucleo radiomobile sono arrivati sul posto a sirene spiegate c'è stato un fuggi fuggi. Sul posto è stato fermato un giovane tunisino, mentre gli altri litiganti si sono dispersi nei vicoli. A.M., 25 anni, è stato condotto in caserma e identificato prima di essere denunciato per rissa. Non sono stati arrecati danni e gli accertamenti proseguono per risalire all'identità degli altri presenti sulla scena.