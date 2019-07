Rissa in Prato della Valle tra giovani di differenti nazionalità: due denunce

In uno dei luoghi simbolo di Padova. E in mezzo a molta altra gente. Senza alcuna remora: una rissa ha guastato la tranquillità di quella che sembrava essere una domenica sera come le altre.

I fatti

È successo domenica 28 luglio in Prato della Valle, quando un gruppo di moldavi e un altro di senegalesi si sono affrontati dandosele di santa ragione. A evitare il peggio è stata una pattuglia della stazione di Padova Principale, che vedendo un capannello di giovani agitati si è precipitata sul posto evitando che la rissa degenerasse. Denunciati B.S., 26enne moldavo, e S.B, 35 enne senegalese residente a Ferrara rissa, entrambi rimasti contusi con prognosi di pochi giorni: le indagini dei militari dell'Arma sono ancora in corso per individuare gli altri responsabili nonché partecipanti alla rissa.