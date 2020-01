Oltre alla rissa c'è di più: le 11 dosi di eroina costano la denuncia al "baby pusher"

Dalla rissa alla denuncia. Per altri motivi: un 17enne di origini tunisine è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

È successo alle ore 17.40 circa di mercoledì 15 gennaio nei pressi del cavalcavia Borgomagno a Padova lato via Tiziano Aspetti: una pattuglia della polizia locale - impegnata in un servizio di controllo del territorio a piedi - è intervenuta per sedare un'accesa lite fra due uomini di origine nordafricana. Gli agenti hanno provveduto a dividere fisicamente le due persone che erano già passate alle vie di fatto per motivi che, però, non si sono potuti accertare in quanto durante l'intervento uno dei due uomini coinvolti nell'alterco è riuscito a darsi alla fuga rendendosi irreperibile. L'altro, invece, è stato fermato e subito sottoposto a perquisizione personale, la quale ha portato al rinvenimento e al sequestro di 11 involucri contenenti 6.75 grammi di eroina già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Il 17enne è stato quindi denunciato.