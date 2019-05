Pizzicato nell'area di servizio col tasso alcolemico alle stelle: patente ritirata

La sosta gli è costata cara: A.B., 38enne di origini romene, è stato fermato dalla polizia e trovato a bordo della sua Bmw serie 3 Touring con un tasso alcolemico da record.

Area di servizio

2.78 g/l per la precisione, ovvero quasi sei volte oltre il limite: è successo poco dopo le ore 5 della notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio nell'area di servizio Limenella Est sull'autostrada A4 Brescia-Padova. Risultato: denuncia e patente ritirata all'istante, al pari di M.A.M., connazionale di 26 anni fermato circa mezz'ora prima nella medesima area di servizio e trovato al volante di un'Audi A6 con 1.10 g/l.

Ritiro patente

La polizia in precedenza aveva denunciato altri due guidatori: si tratta del 23enne P.L. e del 24enne C.G., fermati in via Nona Strada e in via dell'Industria a Padova rispettivamente con 0.96 g/l e 1.47 g/l.