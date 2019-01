Esce di strada causa tasso alcolemico di oltre quattro volte sopra il limite: 19enne nei guai

Quell'uscita di strada autonoma aveva subito insospettito i carabinieri giunti sul luogo dell'incidente. E i loro dubbi si sono trasformati in certezze: un 19enne di Fontaniva è stato denunciato dai militari dell'Arma di Piazzola sul Brenta per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

L'incidente ha avuto luogo giovedì 11 ottobre 2018 a San Giorgio in Bosco, col giovane che aveva perso il controllo del proprio mezzo autonomamente. I carabinieri avevano dunque disposto delle analisi per capire se il 19enne guidasse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, e i risultati - ricevuti a inizio 2019 - hanno dato loro ragione: il ragazzo si era messo alla guida con un tasso alcolemico di 2.11 g/l, vale a dire oltre quattro volte il limite consentito. Risultato: denuncia e ritiro della patente.