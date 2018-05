Forza il posto di blocco per evitare l'alcoltest: patente ritirata dopo l'inseguimento

Una breve fuga costata molto cara: un 38enne è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza dopo aver forzato un posto di blocco della polizia.

I fatti

È successo nella notte tra giovedì e venerdì in via Pontevigodarzere, alle ore 2.20 circa: l'uomo, residente a Dolo e alla guida di una Fiat Idea, non si è fermato all'alt degli agenti. Ne è nato un piccolo inseguimento: il ragazzo è stato fermato poco dopo, e sottoposto all'alcoltest è stato trovato con un tasso di 1.81 g/l. È dunque scattata la denuncia e il ritiro della patente, mentre l'automobile è stata posta sotto sequestro.