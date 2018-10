Diverse armi da taglio, e tutte accuratamente nascoste in auto: denuncia per un 33enne

Tra roncole, coltelli e taglierini: i carabinieri di Mestrino hanno denunciato un 33enne di Veggiano per porto abusivo d'armi.

Le armi ritrovate

È successo a Mestrino, in via 4 novembre: i carabinieri hanno fermato l'uomo, rinvenendo in diversi vani all'interno della sua macchina diverse armi da taglio. A partire da una grossa roncola con lama da 36 centimetri, passando per un coltello con lama seghettata da 20 centimetri fino ad arrivare a un coltellino e tre cutter. Per il 33enne è scattata la denuncia.