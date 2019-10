«Volete marijuana?». Ma lo chiede agli agenti in borghese: denunciato

Voleva fare affari. Peccato che abbia chiesto ai "clienti" sbagliati: un 29enne nigeriano è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La denuncia

È successo nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre nella zona di via Annibale da Bassano: gli agenti in borghese sono stati avvicinati dal nigeriano, che ha chiesto loro se volevano 40 euro di marijuana. a quel punto i poliziotti si sono qualificati e hanno perquisito il 29enne, sequestrandogli 11 grammi di "erba".

I ritrovamenti

E non è l'unica marijuana recuperata: nel corso di due controlli operati nella mattinata di sabato in piazzetta Gasparotto e nel pomeriggio in zona Portello le volanti della polizia hanno rispettivamente ritrovato 19 grammi in un anfratto e 4 involucri con 36 grammi di marijuana celati sotto una pianta spontanea sulle scalinate del Piovego.