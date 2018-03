Motocross illegale nel parco regionale dei Colli Euganei: multe e sequestro

Volevano approfittare della bella giornata di sole per un'uscita con le loro moto da cross. Ma non avevano fatto i conti con i carabinieri: il gruppo forestale di Padova e la compagnia di Abano Terme hanno fermato e sanzionato due motociclisti nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

La trappola

È successo nella mattinata di venerdì tra le vie sterrate di Praglia, ai piedi dei Colli: I militari dell'Arma hanno fatto scattare una vera e propria trappola chiudendo ogni possibile via d’uscita e di fuga ai due motocrossisti, i quali, pur provandoci invertendo il senso di marcia alla vista della prima pattuglia, non sono riusciti a divincolarsi dall’arrivo dell’altra alle loro spalle. I due "rider", in sella a due Yamaha 250, sono stati fermati, denunciati e segnalati alla Procura della Repubblica per reato di occultamento di certificazione amministrativa: sono stati difatti sorpresi a circolare con targhe appositamente nascoste nello zaino o ricoperte con fango ed elastici. Fermo amministrativo di tre mesi per la moto da cross di W. F., 46enne padovano, mentre il 48enne veneziano S. D.è stato multato.