Due denunce e oltre 60 grammi di marijuana ritrovati: tripla operazione dei carabinieri

I pattugliamenti a tappeto danno gli effetti sperati: in tre diverse operazioni i carabinieri hanno denunciato due persone e sequestrato quasi 70 grammi di marijuana.

La prima operazione

La prima operazione è stata compiuta all’interno del Parco Europa dai carabinieri di Padova Principale e dalla compagnia d’intervento operativo del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre, i quali hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti D.M., 33enne gambiano senza fissa dimora, trovato in possesso di 12 grammi di marijuana. Nell'occasione sono stati sequestrati ad opera d’ignoti altri 22 grammi di marijuana.

La seconda operazione

Il secondo ritrovamento è stato invece compiuto alle ore 21.30 di venerdì 15 febbraio dai militari del Norm, i quali hanno rinvenuto sul Lungargine del Piovego “Passeggiata Miolati” tre involucri contenenti complessivamente 30 grammi di marijuana.

La terza operazione

Un'ora dopo sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti G.E., 23enne nigeriano irregolare, il quale, controllato in via Venezia, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti complessivamente 2 grammi di cocaina e 65 euro, somma ritenuta il provento dell’attività di spaccio.