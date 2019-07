«Mi hanno rapinato», invece il bottino era in casa: denunciata la finta vittima

Sembrava vittima di un atto violento, che ha raccontato con dovizia di particolari alle forze dell'ordine. Invece una perquisizione lo ha smascherato e portato alla denuncia.

La richiesta di aiuto

A fare i conti con l'accusa di simulazione di reato è O.B.H., 24enne di Piacenza d'Adige pregiudicato. Lo scorso 27 giugno si è presentato in caserma per sporgere querela contro ignoti. A suo dire era stato rapinato subendo il furto di uno zaino. Un racconto dettagliato quello reso ai militari, descrivendo la Ford Ka che lo avrebbe affiancato e disarcionato dalla bicicletta lungo la strada. Ha anche descritto lo zainetto verde che avrebbero rubato, che aveva all'interno un flacone di metadone e i suoi documenti.

Smascherato

Dettagli tanto accurati ma anche qualcosa che non quadrava. E grazie alle parole del ragazzo una perquisizione nella sua abitazione lo ha messo in scacco. Lì infatti è stato trovato lo zainetto che ha fatto crollare il giovane. Denunciato, gli accertamenti ora proseguono per fare piena luce sulla vicenda e capire cosa possa averlo spinto a simulare la rapina.