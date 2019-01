«Mi hanno rubato l'auto». E invece aveva simulato il furto per evitare guai peggiori: denunciato

Ci ha provato. E il palco aveva retto per quasi sei mesi. Ma alla fine è stato scoperto: F.L., 52enne di Cadoneghe è stato denunciato per simulazione di reato.

I fatti

Tutto ha avuto inizio il 16 luglio 2018, quando l'uomo si è recato dai carabinieri di Cadoneghe per denunciare il furto della sua auto, che è stata poi ritrovata abbandonata a Padova. Qualcosa, però, non tornava ai militari dell'Arma. E dopo lunghe indagini hanno capito di cosa si trattava: il 52enne, in realtà, aveva inventato il tutto perché era scappato da un posto di blocco della polizia municipale in quanto privo di assicurazione. E da vittima è passato a colpevole...