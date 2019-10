Ubriaco alla guida, finge lo smarrimento della patente ma la perquisizione lo incastra

All'accusa di guida in stato di ebbrezza si aggiunge quella di simulazione di reato per un 24enne ucraino che vive a Piove di Sacco. Il giovane ha finto di aver smarrito la patente di guida, ma era un escamotage per non vedersela sospendere.

Il gomito alzato e il ritiro della patente

Qualche settimana fa lo straniero, residente in Romania, era incappato in un posto di blocco risultando positivo all'alcoltest. Tra gli effetti del controllo è arrivato anche un decreto di sospensione della patente firmato a fine settembre del prefetto, che gli avrebbe fatto ritirare il documento. Per evitarlo il 24enne ha adottato una scelta che gli è costata cara: si è presentato dai carabinieri, dicendo di aver perso la patente rilasciata dallo Stato ucraino.

Le bugie sullo smarrimento

Ha redatto la denuncia di smarrimento, facendo così partire un'indagine. A insospettire gli inquirenti è stata la concomitanza tra la perdita del documento e i recenti guai per la guida in stato di ebbrezza. Ne è quindi nata una perquisizione, che ha portato i militari nell'appartamento del ragazzo dove è stata trovata proprio la patente falsamente smarrita. Messo davanti alle su responsabilità, martedì mattina O.A. è stato denunciato.