«Mi hanno malmenato e scippato». E invece era tutto finto: 35enne denunciato per simulazione di reato

Spesso una linea sottile divide l'essere vittima dall'essere colpevole. E in questo caso è stata superata: I.M., 35enne, è stato denunciato per simulazione di reato.

I fatti

Tutto ha avuto inizio a Monselice lunedì 11 febbraio, quando l'uomo si è presentato dai carabinieri per denunciare di essere stato raggiunto, picchiato e derubato di 250 euro da due persone in scooter in via IV novembre. La realtà, però, era ben diversa: il 35enne, infatti, aveva semplicemente avuto un violento litigio con un amico. Ed è stato a sua volta denunciato, sempre dai militari dell'Arma.