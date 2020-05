«Mi hanno rapinato con una pistola»: finge l'aggressione dopo la lite con i parenti

Si è recato in caserma e ha raccontato nei dettagli come due uomini lo avessero minacciato provando a rapinarlo, formalizzando una querela e facendo partire un'indagine. Indagine che però ha finito per smascherarlo.

La querela

Un 41enne di Cittadella si è trovato denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. A notificargli il provvedimento sono stati martedì pomeriggio i carabinieri di San Martino di Lupari, da lui stesso allertati poche ore prima. Poco prima delle 7 l'uomo si era presentato in caserma, sostenendo di aver subito un tentativo di rapina attorno alla mezzanotte fra lunedì e martedì. Secondo il suo racconto si trovava da solo nella sede dell'azienda di famiglia a San Martino di Lupari quando due sconosciuti armati di pistola avevano provato a rapinarlo. Rapina che, sempre a quanto sostenuto dal 41enne, non era andata a buon fine.

Gli accertamenti

Una serie di dettagli confusi e poco coerenti hanno fin da subito fatto sorgere alcuni dubbi sull'accaduto ma come da prassi, davanti alla querela stilata dalla presunta vittima, gli inquirenti hanno avviato un'indagine. In poche ore il castello di bugie è caduto. La versione del padovano non reggeva e si è scoperto che la tentata rapina era stata soltanto una messinscena architettata dopo un litigio avvenuto tra il 41enne e i suoi familiari. A fronte delle prove raccolte l'uomo è dunque stato denunciato.