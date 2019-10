«Mi hanno clonato la carta». Ma era tutto inventato: doppia denuncia per il 46enne

Da vittima a colpevole: i carabinieri di Conselve hanno denunciato P.M., 46enne residente ad Arre per simulazione di reato e tentata truffa.

I fatti

Il caso, apparentemente complesso, in realtà è molto semplice: l'uomo aveva denunciato ai militari dell'Arma la clonazione della sua carta di credito prepagata, facendo così scattare le indagini per scoprire chi era arrivato a tanto. E a fare importanti approfondimenti è stata anche la banca in cui aveva aperto il conto collegato alla carta: sono bastati pochi controlli all'istituto di credito per capire che il 46enne - che aveva anche chiesto un risarcimento - si era inventato tutto. E la denuncia gli si è ritorta contro.