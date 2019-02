Posto di blocco notturno, scoperti con quintali di rifiuti non dichiarati. Piovono denunce

Tre i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, due uomini invece sono stati scoperti a trasportare dei rifiuti non dichiarati. Un giovane è infine stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Rifiuti sospetti

I militari hanno allestito una serie di posti di blocco lungo alcune arterie stradali della zona Terme, a sudovest del capoluogo. Nel controllo sono incappati due trentacinquenni di origine romena, entrambi residenti a Papozze nel rodigino. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stato il furgone cassonato con cui si spostavano, carico di rifiuti e scarti metallici di ogni genere. Ben seicento sono risultati i chili di materiale evidentemente destinato allo smaltimento. Interrogati sull'origine e soprattutto la destinazione del carico, i due non hanno saputo fornire una spiegazione convincente. Pertanto G.C. e M.F. sono stati denunciati per violazione delle norme sul trasporto e lo smaltimento di rifiuti.

Conducenti alticci

Tre le persone denunciate perché sorprese alla guida dopo aver alzato il gomito. Sono un cinquantenne di Montegrotto, un quarantacinquenne di Monselice e una quarantatreenne di Battaglia Terme. Alla prova dell'alcoltest hanno fatto rilevare valori rispettivamente di 1,88 1,41 e 1,08 g/l che sono valsi a tutti la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e una multa. É invece iscritto sui registri della prefettura il nome di un ventenne che al momento del controllo trasportava nella sua auto due grammi di marijuana, segnalato come assuntore di stupefacenti.