Abbonamento a Sky a nome dell'ex socio: mesi di televisione gratis per lo scroccone

Non dividevano più gli affari, ma il 56enne B.G. un legame con il suo vecchio socio padovano lo ha mantenuto. Anche piuttosto stretto, sebbene l'altro se ne sia reso conto solo quando era ormai troppo tardi.

Le indagini e l'amara scoperta

Protagonisti della vicenda culminata con una denuncia sono due uomini residenti nella Bassa. Uno è appunto B.G., di origine macedone che vive a Badia Polesine, l'altro è un padovano. Entrambi muratori, in passato avevano gestito insieme un'attività per poi dividersi dopo qualche anno. Nei giorni scorsi si sono però dovuti rimettere in contatto e a fare da tramite sono stati i carabinieri di Castelbaldo. L'italiano si è infatti trovato tra le mani un conto da pagare di 774 euro. Mittente Sky, il servizio di televisione a pagamento. Servizio di cui lui però non ha mai usufruito. Pensando a una truffa ha allertato i militari ma quando sono risaliti al colpevole l'uomo è rimasto sbalordito: a sottoscrivere l'abbonamento era stato proprio il vecchio socio. Utilizzando i dati carpiti negli anni passati a stretto contatto ha effettuato la registrazione, che una volta scoperto gli è costata una denuncia.