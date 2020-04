Cede una dose di cocaina: in casa ha migliaia di euro racimolati spacciando

Una cessione di stupefacente intercettata dai militari ha portato a una perquisizione in casa di un 41enne marocchino di Piove di Sacco e alla conseguente denuncia dell'uomo a fronte delle prove dei suoi traffici illeciti.

I controlli

Giovedì sera i carabinieri di Piove hanno allestito un servizio mirato contro lo spaccio di droga. Servizio durante il quale è stata riscontrata una compravendita avvenuta tra due uomini di origine marocchina. Il primo a essere individuato è stato il cliente, un 43enne residente a Brugine. Lo straniero è stato fermato e ha dovuto consegnare la dose da un grammo di cocaina acquistata poco prima dal connazionale di 41 anni. La modica quantità, subito sequestrata, è valsa all'acquirente una segnalazione alla prefettura come assuntore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le prove

I militari si sono poi messi sulle tracce del pusher, identificato nel 41enne F.Y. Il nordafricano e la sua abitazione sono stati sottoposti a perquisizione: non è stata rinvenuta ulteriore droga, ma nell'appartamento controllato sono spuntati elementi che pochi dubbi lasciano circa i traffici illegali portati avanti dall'uomo. Sono così finiti sotto sequestro 8.100 euro in contanti e tre telefoni cellulari utilizzati per organizzare le vendite. A fronte delle prove F.Y. è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.