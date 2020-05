Spacciatore segnalato via smartphone: tenta la fuga gettando via la droga

Si conferma uno strumento apprezzato dai cittadini "YouPol", l'applicazione per cellulare della polizia di Stato che permette a chiunque di segnalare in tempo reale episodi di bullismo, spaccio e violenza domestica. Una di queste domenica ha portato alla denuncia di un pusher.

Il controllo

Il giovane, un 21enne tunisino, è stato notato poco prima delle 17 in piazza Toselli nel rione Palestro. La sua permanenza in strada e l'atteggiamento sospetto, come fosse in attesa di qualcuno, hanno insospettito più di un residente. Alla centrale operativa tramite "YouPol" sono arrivate diverse segnalazioni tutte molto simili tra loro. Sul posto si è portata una pattuglia in motocicletta e alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di scappare a piedi. Fermato poco lontano, è stato anche recuperato il sacchetto che aveva gettato via durante la fuga. Sacchetto che conteneva circa 5 grammi di cocaina, la prova decisiva che, dopo l'identificazione in questura, ha fatto formalizzare nei confronti di G.O. una denuncia per detenzione a fini di spaccio.