Smercio di droga tra giovanissimi davanti ai carabinieri, denunciato il pusher

Il provvedimento è scattato al termine di servizio di controllo curato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Padova insieme ai colleghi della caserma di Padova Principale.

L'avvistamento

Lunedì i carabinieri erano impegnati in un pattugliamento mirato al contrasto dei fenomeni di spaccio in varie zone del centro, in particolare quelle più note per la presenza di spacciatori e piccoli criminali. Nel pomeriggio hanno assistito a pochi metri di distanza a una cessione in diretta: un ragazzo africano ha venduto a un cliente altrettanto giovane tre dosi di marijuana. Notato l'affare in corso, i militari sono tempestivamente intervenuti per fermare la coppia.

Denuncia e segnalazione

All'acquirente, ventiquattrenne del piovese, sono stati sequestrati i tre grammi di droga appena intascati ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente. Identificato e denunciato lo spacciatore appena ventenne, K.A. originario della Costa d'Avorio che aveva addosso anche venti euro considerati proventi dei suoi traffici illeciti. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.

Daspo urbano

Domenica pomeriggio i carabinieri di Prato della Valle hanno invece denunciato un bulgaro di 58 anni, noto mendicante che bazzica dalle parti della basilica del Santo. Già colpito da daspo urbano (ordine di allontanamento emesso dalla polizia locale) per accattonaggio molesto, l'uomo avrebbe dovuto lasciare la città. Ha invece ignorato il provvedimento tornando a chiedere insistentemente l'elemosina nei pressi del santuario. Senza documenti e di fatto irregolare, I.B. è stato nuovamente denunciato.