Controlli in zona Stazione, dalle tasche del 18enne spuntano anche involucri di Mdma

Di droga in droga: i controlli effettuati nella serata di venerdì 4 ottobre in zona Stazione dai carabinieri di Padova Principale in collaborazione con la compagnia di intervento operativo hanno permesso di denunciare per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio V.A., 18enne di origine moldava residente in città.

I fatti

Il giovane è stato fermato a poca distanza dalla stazione ferroviaria e nel corso del controllo operato dai militari dell'Arma è risultato in possesso non solo di 5 grammi di marijuana ma anche di 5 involucri contenenti Mdma, più comunemente nota come ecstasy. Segnalato quale consumatore abuituale anche un 22enne moldavo.