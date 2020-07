Si aggira nei dintorni del multisala con l'eroina in tasca: 26enne fermato e denunciato

Si aggirava nei dintorni del Porto Astra, in via Brunetta a Padova, con più di otto grammi di eroina. Ma è stato beccato dalla polizia e denunciato

Il controllo

Nel primo pomeriggio di giovedì 2 luglio la volante della polizia stava passando in via Brunetta quando ha notato un ragazzo di 26 anni, residente in provincia di Padova, apparso sin da subito sospetto. I poliziotti hanno dunque deciso di fare un controllo: il 26enne aveva con sé 8,76 grammi di eroina. È indagato per spaccio (ai sensi dell’ex art. 73 D.P.R. 309/90).