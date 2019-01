Spacciavano senza paura davanti al Duomo: denunciati due pusher tunisini

In pieno centro. Dove pensavano che nessuno li avrebbe "disturbati". E invece sono stati beccati: il 29enne J.I. e il 20enne K.K., entrambi tunisini irregolari, sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

I fatti

È successo alle ore 23 di venerdì 4 gennaio davanti al Duomo di Padova: i due nordafricani sono stati fermati dal Norm dei carabinieri, e una volta perquisiti sono stati trovati in possesso di tre involucri contenenti 16 grammi di hashish e 100 euro in contanti.