Occupazione abusiva della casa Ater con tanto di spaccio di hashish: due uomini nei guai

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, invasione di terreni o edifici e inottemperanza al decreto di espulsione: trittico di denunce per G.S., 32enne di origini tunisine ed E.H.A., connazionale 34enne, entrambi senza fissa dimora.

I fatti

O meglio, una "dimora" ce l'avevano: giovedì 2 luglio, infatti, i militari della stazione dei carabinieri di Padova Prato della Valle (unitamente a quelli del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia) sono intervenuti - dopo la denuncia presentata dai responsabili dell'Ater di Padova in un appartamento di via Monte Cengio 15 occupato abusivamente dai due nordafricani, i quali sono stati sorpresi in possesso di quasi 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti. Il 32enne è stato inoltre deferito in stato di libertà per inottemperanza al provvedimento di ordine di espulsione del Questore di Padova emesso il giorno precedente.