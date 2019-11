Spaccio in centro storico, in Prato della Valle scoperto un altro pusher minorenne

In pieno giorno e con diversi grammi di hashish addosso. Troppi per essere giudicati per il solo uso personale e valsi la denuncia a un 17enne. Non è il solo però a essere stato scoperto nelle ultime ore.

Hashish in Prato

Il controllo è stato effettuato alle 12.35 di martedì nella centralissima Prato della Valle, meta di turisti e luogo di transito per centinaia di studenti ogni giorno. Ad attirare l'attenzione di una pattuglia della Squadra volante è stato l'atteggiamento sospetto di un giovane nordafricano. Gli esiti della perquisizione personale hanno poi dato ragione ai sospetti degli agenti, che gli hanno trovato addosso e sequestrato nove grammi di hashish. Portato in questura e identificato in un 17enne tunisino, il ragazzo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.

Irregolari

Stessa sorte per A.E., albanese di 44 anni, di fatto senza fissa dimora in Italia. Lo hanno intercettato martedì sera lungo via Bronzetti, in zona Porta Trento, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova. Alla richiesta dei documenti lo straniero non li ha esibiti perché irregolare sul territorio nazionale e, perquisito, ha dovuto consegnare dieci dosi di cocaina, del peso di cinque grammi. L'uomo è quindi stato denunciato, oltre che per spaccio, anche per violazione delle norme di soggiorno. Accusa che condivide con un altro straniero, fermato dalla polizia in piazzale Stazione poco prima delle 4 di mercoledì. Anch'egli senza documenti, in questura è stato identificato in B.S.J.A., peruviano irregolare in Italia.