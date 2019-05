Nuova denuncia per gli habitué di piazza De Gasperi: in tasca marijuana e soldi

Stessa storia, stesso posto, stesso spaccio: denunciati i nigeriani O.C. e O.S., rispettivamente 26enne e 21enne.

I fatti

È successo nella serata di sabato 25 maggio, alle ore 22: i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto in piazza De Gasperi a Padova. E la perquisizione ha dato ragione ai militari dell'Arma: i nigeriani - già conosciuti dalle forze dell'ordine e soprattutto già fermati più volte in passato proprio nella suddetta piazza - sono stati trovati in possesso di 3,40 grammi di marijuana e di 195 euro, ritenuti provento di spaccio e sottoposti a sequestro così come la droga.