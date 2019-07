Prova a eludere il controllo lanciando la marijuana nel Piovego: trentenne denunciato

Lancio nullo. Perché non è servito a tenerlo fuori dai guai: S.R., trentenne di origini ghanesi irregolare in Italia, è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Padova per spaccio dopo un tentativo decisamente rocambolesco di liberarsi della marijuana in suo possesso.

I fatti

Il tutto è accaduto nella serata di venerdì 26 luglio a Padova, in via del Portello: alla vista dei militari dell'Arma l'uomo ha pensato bene di lanciare la marijuana in suo possesso (17 grammi, poi recuperati) nelle acque dell'adiacente canale Piovego. Non è però bastato per evitare la denuncia.