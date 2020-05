In giro in monopattino in piena notte con marijuana e centinaia di euro in tasca: denunciato 18enne

Quando lo hanno visto "sfrecciare" su un monopattino si sono insospettiti. E il successivo controllo ha dato loro ragione: la polizia di Padova ha denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per ricettazione R.B., 18enne di origini tunisine.

I fatti

È successo dopo l'una della notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio in via Zanchi a Padova: una Volante ha fermato il giovane, il quale non ha saputo giustificare l'esatta provenienza del monopattino elettrico che stava utilizzando per scorrazzare nel quartiere Arcella. Sottoposto a perquisizione, nelle sue tasche sono stati trovati quasi 4 grammi di marijuana e 405 euro in contanti. Portato in Questura, è stato denunciato.