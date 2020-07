Dalle undici piantine di marijuana allo scooter rubato passando per la pistola: tre persone nei guai

Undici piante di marijuana e molto altro: è quanto recuperato martedì 30 giugno dai carabinieri di Limena e dall’unità cinofila di Torreglia. A finire nel mirino un 17enne e una coppia, beccati durante un servizio di controllo del territorio.

Il minorenne

Il 17enne residente a Villafranca Padovana è denunciato per detenzione a fini di spaccio e ricettazione. I carabinieri lo hanno fermato durante il controllo e, insospettiti, hanno deciso di perquisire casa sua dove hanno trovato tre vasi con piantine di marijuana, un involucro con 1,4 grammi di marijuana, una pistola da softair, un motorino Kawasaki (che poi si è scoperto essere stato rubato all’inizio di febbraio, grazie alla denuncia registrata dai carabinieri di Piazzola sul Brenta) e un motorino Gilera senza targa che non poteva più circolare dal 1998.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La coppia

Anche B.E., 49 anni, e P.A., 37 anni, sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio. La coppia vive a Villafranca Padovana e in casa aveva otto vasi con piante di marijuana, un involucro con 6 grammi della stessa sostanza, sette grinder (strumenti che servono a tritare le foglie di marijuana) e un bong. La droga e il resto del materiale trovato sono stati sequestrati.