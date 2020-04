Coca e metadone, nei guai un trevigiano e due stranieri, c'è anche un minore

Sono tre le denunce per reati inerenti gli stupefacenti elevate dai carabinieri nella giornata di domenica.

Padova

A Padova i militari di Noventa Padovana hanno sorpreso in strada in via Bajardi a Mortise due tunisini senza fissa dimora. Il 35enne pregiudicato D.K. e un connazionale di 17 anni hanno dovuto consegnare quattro involucri con 3 grammi di cocaina valsi a entrambi l'accusa di detenzione a fini di spaccio. Il minorenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato affidato al maggiorenne.

Alta Padovana

In serata a Borgoricco è incappato in un posto di blocco il 44enne F.M. di Resana (Treviso), che viaggiava a bordo della sua automobile. I militari hanno perquisito l'abitacolo recuperandovi 3,5 grammi di cocaina e due flaconi di metadone oltre a un bilancino di precisione finiti sotto sequestro. L'uomo, visti gli elementi raccolti, è stato denunciato.