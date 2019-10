Giovanissimi e già noti spacciatori: scoperti con droga e contanti, 16enne finisce in comunità

Dodici grammi di droga tra hashish e cocaina e 360 euro. Sono le prove valse una nuova denuncia per spaccio a due ragazzi tunisini, entrambi già noti pusher.

Il controllo

A intercettarli alle 16.30 di giovedì sono stati gli agenti della Squadra volante della questura in servizio di pattuglia in zona Arcella. La coppia di giovanissimi tunisini, di 18 e 16 anni, è stata notata lungo via Guido Reni nel rione San Carlo. Fermati per un controllo, hanno dovuto vuotare le tasche e consegnare uno 9,5 grammi di hashish e 160 euro e l'altro una dose di cocaina e 200 euro, proventi di precedenti cessioni di droga. Mentre tutto il materiale veniva sequestrato, i ragazzi sono stati trasferiti in questura e denunciati per detenzione a fini di spaccio. Il più giovane, ancora minorenne, è stato segnalato ai servizi sociali del Comune che nei suoi confronti hanno disposto l'affidamento a una comunità protetta.